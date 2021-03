Ardea, rifiuti in strada e operatori ecologici in protesta: il sindaco dai lavoratori nel secondo giorno di sciopero (Di sabato 13 marzo 2021) Sono ancora in protesta, ad Ardea, i dipendenti de L’Igiene Urbana Evolution che non prendono gli stipendi da due mesi. Mentre le strade della città si riempiono di rifiuti non raccolti, questa mattina i lavoratori in presidio fisso sono stati raggiunti dal sindaco Mario Savarese, il quale, dopo aver spiegato la situazione “anomala” dell’azienda, ha dichiarato che lunedì andrà dal Prefetto per cercare di chiarire la situazione e far assegnare il lavoro a un’altra società. Leggi anche: Ardea, niente raccolta dei rifiuti: operatori ecologici (disperati) in sciopero da stanotte, sono senza stipendio da due mesi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 marzo 2021) Sono ancora in, ad, i dipendenti de L’Igiene Urbana Evolution che non prendono gli stipendi da due mesi. Mentre le strade della città si riempiono dinon raccolti, questa mattina iin presidio fisso sono stati raggiunti dalMario Savarese, il quale, dopo aver spiegato la situazione “anomala” dell’azienda, ha dichiarato che lunedì andrà dal Prefetto per cercare di chiarire la situazione e far assegnare il lavoro a un’altra società. Leggi anche:, niente raccolta dei(disperati) inda stanotte, sono senza stipendio da due mesi ...

