America’s Cup, Francesco Bruni: “E’ sorprendente essere 3-3. Continueremo a combattere” (Di sabato 13 marzo 2021) Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand continuano ad andare a braccetto nel corso della 36ma edizione dell’America’s Cup. Ad Auclkand sfidanti e detentori sono in perfetta parità dopo le prime sei regate: 3-3. Dopo essere passata in vantaggio per 3-2, la compagine italiana ha compromesso la gara successiva sin dalla partenza. La barca, a causa di un salto di vento, si è appoggiata sul mare, facendo poi fatica a risollevarsi in volo sui foil. Francesco Bruni, co-timoniere di Luna Rossa, ha commentato l’accaduto in conferenza stampa: “In partenza le decisioni sono difficili. A volte ti trovi in anticipo sulla linea, a volte in ritardo. Se il vento cresce o si abbassa di mezzo nodo, poi sulla linea di partenza le differenze sono di 20 secondi. E’ molto difficile“. Il siciliano non si arrende: “Di sicuro gareggiare nella ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand continuano ad andare a braccetto nel corso della 36ma edizione dell’Cup. Ad Auclkand sfidanti e detentori sono in perfetta parità dopo le prime sei regate: 3-3. Dopopassata in vantaggio per 3-2, la compagine italiana ha compromesso la gara successiva sin dalla partenza. La barca, a causa di un salto di vento, si è appoggiata sul mare, facendo poi fatica a risollevarsi in volo sui foil., co-timoniere di Luna Rossa, ha commentato l’accaduto in conferenza stampa: “In partenza le decisioni sono difficili. A volte ti trovi in anticipo sulla linea, a volte in ritardo. Se il vento cresce o si abbassa di mezzo nodo, poi sulla linea di partenza le differenze sono di 20 secondi. E’ molto difficile“. Il siciliano non si arrende: “Di sicuro gareggiare nella ...

