Almeno 7 persone sono morte nell’esplosione di un’autobomba in Afghanistan (Di sabato 13 marzo 2021) Almeno 7 persone sono morte nell’area di Herat, in Afghanistan, per l’esplosione di un’autobomba. Secondo il governatore di Herat Sayed Abdul Wahid Qatali, i feriti sono più di 50 e tra loro ci sono sia civili che militari. L’autobomba è Leggi su ilpost (Di sabato 13 marzo 2021)nell’area di Herat, in, per l’esplosione di. Secondo il governatore di Herat Sayed Abdul Wahid Qatali, i feritipiù di 50 e tra loro cisia civili che militari. L’autobomba è

Advertising

europainitalia : #SocialRights: 3 obiettivi per realizzare l'Europa sociale entro 2030: ??78% degli adulti deve essere impiegato ??60%… - Antonio_Tajani : #vaccini - È necessaria una strategia più efficiente rispetto a quella di Arcuri. Il piano di @forza_italia è di va… - amnestyitalia : Le proteste in #Senegal hanno già causato la morte di almeno 8 persone la scorsa settimana. Richiediamo indagini im… - Anubi_Inpw : RT @ilpost: Almeno 7 persone sono morte nell’esplosione di un’autobomba in Afghanistan - alar : @SerglocSergio Se in Italia l'iscrizione nel registro degli indagati (atto dovuto quando, appunto, indaghi per cons… -