Virginia Raffaele | l’imitatrice è single o fidanzata? Il precedente amore

Leggi su ck12

(Di venerdì 12 marzo 2021)e conduttrice è stata impegnata per cinque anni con un collega. Qual è la situazione sentimentale di oggi(Getty Images)L’arte di intrattenere fa parte del Dna di. Romana, 41 anni il prossimo settembre, viene da una famiglia di circensi proprietaria di un Luna Park all’Eur. Conduttrice, attrice comica e imitatrice, nel 2016 ha raggiunto il palco più importante per chi fa spettacolo in Italia, l’Ariston di Sanremo alla conduzione del Festival, esperienza ripetuta di nuovo accanto a Claudio Baglioni nel 2019. La sua imitazione più riuscita e che le ha dato maggiore visibilità è certamente quella di Belen Rodriguez e secondo alcuni facilitata anche dai tratti somatici simili a quelli ...