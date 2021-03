Vaccino Covid, oggi Draghi fa visita all’hub di Fiumicino (Di venerdì 12 marzo 2021) Dall'hub vaccinale di Fiumicino oggi pomeriggio il presidente del Consiglio Mario Draghi dovrebbe lanciare il nuovo piano vaccinale anti-Covid per l'Italia (Covid: AGGIORNAMENTI - SPECIALE). E lo dovrebbe fare senza tacere il caso AstraZeneca, come ha precisato la sua portavoce Paola Ansuini su Twitter: "Draghi parlerà pubblicamente in modo puntuale su questo tema”. L’ex presidente della Bce parlerà della strategia rivista alla luce dei ritardi nelle consegne di dosi da parte delle aziende, ma anche a causa del caos e delle disparità tra Regioni (LO SPECIALE VACCINI - L'ALGORITMO CHE CALCOLA QUANDO SI POTREBBE ESSERE VACCINATI - LE ULTIME NOVITÀ SUL PIANO VACCINALE). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 12 marzo 2021) Dall'hub vaccinale dipomeriggio il presidente del Consiglio Mariodovrebbe lanciare il nuovo piano vaccinale anti-per l'Italia (: AGGIORNAMENTI - SPECIALE). E lo dovrebbe fare senza tacere il caso AstraZeneca, come ha precisato la sua portavoce Paola Ansuini su Twitter: "parlerà pubblicamente in modo puntuale su questo tema”. L’ex presidente della Bce parlerà della strategia rivista alla luce dei ritardi nelle consegne di dosi da parte delle aziende, ma anche a causa del caos e delle disparità tra Regioni (LO SPECIALE VACCINI - L'ALGORITMO CHE CALCOLA QUANDO SI POTREBBE ESSERE VACCINATI - LE ULTIME NOVITÀ SUL PIANO VACCINALE).

