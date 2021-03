Stasera in tv, i consigli: l’altra proposta di oggi (Di venerdì 12 marzo 2021) Stasera in tv ci sono diverse cose interessanti da seguire. Uscendo dal solito contesto mainstream vi proponiamo le alternative. Ricordate qual era il cartone più amato durante la vostra infanzia? (Fonte Pixabay)La redazione di AltraNotizia si differenzia cercando una proposta altra rispetto a quella comune. Ignoriamo volutamente i canali principali e non perché siano pronti a offrire prodotti di poco interesse, anzi Stasera ci sono diverse cose molto intriganti, ma per proporvi alternative meno conosciute. Film, serie tv e programmi coprono un target infinito che va dai bambini agli anziani. Andiamo dunque a guardare insieme quello che è consigliabile seguire Stasera in tv. LEGGI ANCHE >>> Damiano Carrara ha detto sì Stasera in tv, i ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 12 marzo 2021)in tv ci sono diverse cose interessanti da seguire. Uscendo dal solito contesto mainstream vi proponiamo le alternative. Ricordate qual era il cartone più amato durante la vostra infanzia? (Fonte Pixabay)La redazione di AltraNotizia si differenzia cercando unaaltra rispetto a quella comune. Ignoriamo volutamente i canali principali e non perché siano pronti a offrire prodotti di poco interesse, anzici sono diverse cose molto intriganti, ma per proporvi alternative meno conosciute. Film, serie tv e programmi coprono un target infinito che va dai bambini agli anziani. Andiamo dunque a guardare insieme quello che èabile seguirein tv. LEGGI ANCHE >>> Damiano Carrara ha detto sìin tv, i ...

Advertising

Gio15474822 : RT @Pinucci63757977: Stasera Scanzi ha dato consigli a Draghi su come gestire la comunicazione:'deve metterci la faccia'.Sarebbe il metodo… - apavo75 : RT @Pinucci63757977: Stasera Scanzi ha dato consigli a Draghi su come gestire la comunicazione:'deve metterci la faccia'.Sarebbe il metodo… - Gi71376847 : RT @Pinucci63757977: Stasera Scanzi ha dato consigli a Draghi su come gestire la comunicazione:'deve metterci la faccia'.Sarebbe il metodo… - sardo1951 : RT @Pinucci63757977: Stasera Scanzi ha dato consigli a Draghi su come gestire la comunicazione:'deve metterci la faccia'.Sarebbe il metodo… - Sparpagli : RT @Pinucci63757977: Stasera Scanzi ha dato consigli a Draghi su come gestire la comunicazione:'deve metterci la faccia'.Sarebbe il metodo… -