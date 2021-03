Selena Gomez, «Revelación» è il primo disco in spagnolo (Di venerdì 12 marzo 2021) È tornata alla musica Selena Gomez, con un «primo disco in spagnolo». Si intitola Revelación, esce venerdì 12 marzo ed è più propriamente un EP, per usare la formula ufficiale, dal momento che la tracklist è composta da sette canzoni, di cui tre già note al pubblico. Il nuovo progetto discografico, infatti, è stato in precedenza anticipato da tre singoli. De Una Vez (che ha accumulato oltre 65 milioni di views su YouTube) e Baila Conmigo (in collaborazione con Rauw Alejandro e prodotto da Tainy) sono stati pubblicati a gennaio a distanza di due settimane. Selfish Love, a cui ha lavorato con Dj Snake, è uscito, invece, lo scorso 4 marzo. Nel complesso, a oggi, i tre brani su Spotify hanno già realizzato oltre 135 milioni di stream. Il titolo, la copertina e la scaletta ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 12 marzo 2021) È tornata alla musica, con un «in». Si intitola, esce venerdì 12 marzo ed è più propriamente un EP, per usare la formula ufficiale, dal momento che la tracklist è composta da sette canzoni, di cui tre già note al pubblico. Il nuovo progettografico, infatti, è stato in precedenza anticipato da tre singoli. De Una Vez (che ha accumulato oltre 65 milioni di views su YouTube) e Baila Conmigo (in collaborazione con Rauw Alejandro e prodotto da Tainy) sono stati pubblicati a gennaio a distanza di due settimane. Selfish Love, a cui ha lavorato con Dj Snake, è uscito, invece, lo scorso 4 marzo. Nel complesso, a oggi, i tre brani su Spotify hanno già realizzato oltre 135 milioni di stream. Il titolo, la copertina e la scaletta ...

