Raffaella Fico provoca e cita Bukowski: “Pazzia è relativa, chi stabilisce la normalità?” (Di venerdì 12 marzo 2021) Raffaella Fico incanta su Instagram: la showgirl napoletana ha postato una nuova foto che la ritrae in versione super sexy, con un outfit che esalta le sue forme. Nell'occasione cita Charles Bukowski: "La Pazzia è relativa, chi stabilisce la normalità?". embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMP9Pb5AFZe/" Golssip. Leggi su golssip (Di venerdì 12 marzo 2021)incanta su Instagram: la showgirl napoletana ha postato una nuova foto che la ritrae in versione super sexy, con un outfit che esalta le sue forme. Nell'occasioneCharles: "La, chila?". embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMP9Pb5AFZe/" Golssip.

zazoomblog : Raffaella Fico provoca e cita Bukowski: “Pazzia è relativa chi stabilisce la normalità?” - #Raffaella #provoca… - apetrazzuolo : MATCH - Raffaella Fico a 'NM': 'Contro il Milan confido in una grande prestazione del Napoli' - milanmagazine_ : MATCH - Raffaella Fico a 'NM': 'Contro il Milan confido in una grande prestazione del Napoli' - zazoomblog : Raffaella Fico il corpetto regala una scollatura da infarto: “La pazzia è relativa” -FOTO - #Raffaella #corpetto… - zazoomblog : Raffaella Fico tacchi a spillo ed intimo mandano Instagram in tilt – FOTO - #Raffaella #tacchi #spillo #intimo -