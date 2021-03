PS5 è la console venduta più velocemente di sempre nella storia degli USA (Di venerdì 12 marzo 2021) Secondo la società di ricerche di mercato NPD Group, PlayStation 5 è stata la console venduta più velocemente di sempre nella storia degli Stati Uniti. Tuttavia, a causa delle scorte che non sono riuscite a sopperire la domanda da parte dei consumatori, PlayStation 5 è stata solo la seconda console più venduta a febbraio, dietro Nintendo Switch. La console ibrida di Nintendo è ora la più venduta negli Stati Uniti per 27 mesi consecutivi in base alle unità vendute. NPD ha affermato che le vendite di Switch hanno ora superato quelle del DS, rendendola la seconda piattaforma più venduta di Nintendo dietro Wii e la settima piattaforma più venduta in assoluto ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 12 marzo 2021) Secondo la società di ricerche di mercato NPD Group, PlayStation 5 è stata lapiùdiStati Uniti. Tuttavia, a causa delle scorte che non sono riuscite a sopperire la domanda da parte dei consumatori, PlayStation 5 è stata solo la secondapiùa febbraio, dietro Nintendo Switch. Laibrida di Nintendo è ora la piùnegli Stati Uniti per 27 mesi consecutivi in base alle unità vendute. NPD ha affermato che le vendite di Switch hanno ora superato quelle del DS, rendendola la seconda piattaforma piùdi Nintendo dietro Wii e la settima piattaforma piùin assoluto ...

