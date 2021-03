Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, sembrava scontato e invece… “Abbiamo deciso così” (Di venerdì 12 marzo 2021) Finito il GF Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno iniziato a vivere la loro storia d’amore nella vita reale, lontano dalle telecamere. Dapprima amici, nella Casa sono poi diventati amanti. E inseparabili. Se ne era accorta anche Elisabetta Gregoraci che Pier, il suo amico speciale su cui tanto si è ricamato, che da parte di lui c’era un interesse. Lo ha raccontato lo stesso Pretelli svelando quei messaggi in codice che tanto avevano incuriosito il pubblico del reality. “A dicembre Eli mi diceva dietro la schiena se mi piacesse Giulia – ha raccontato il secondo classificato del GF Vip – Si era accorta che la guardavo con occhi diversi. Mi chiedeva ‘ti piace lei?’. Me l’ha scritto anche su dei fogli, mi ha scritto ‘ti piace Giulia?’”.



E se con “la Gregoraci ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Finito il GF Vip,hanno iniziato a vivere la loro storia d’amore nella vita reale, lontano dalle telecamere. Dapprima amici, nella Casa sono poi diventati amanti. E inseparabili. Se ne era accorta anche Elisabetta Gregoraci che Pier, il suo amico speciale su cui tanto si è ricamato, che da parte di lui c’era un interesse. Lo ha raccontato lo stessosvelando quei messaggi in codice che tanto avevano incuriosito il pubblico del reality. “A dicembre Eli mi diceva dietro la schiena se mi piacesse– ha raccontato il secondo classificato del GF Vip – Si era accorta che la guardavo con occhi diversi. Mi chiedeva ‘ti piace lei?’. Me l’ha scritto anche su dei fogli, mi ha scritto ‘ti piace?’”.E se con “la Gregoraci ...

Advertising

Babbalei1 : RT @dobrevsunicorns: Comunque vorrei invitare tutti gli uomini ad essere più sottoni. Pierpaolo Pretelli, tra i più sottoni della storia, h… - fanpage : Pierpaolo Pretelli rivela: 'Elisabetta Gregoraci aveva un interesse per me' - Fly49645769 : RT @Cracra19232282: Più Uomini come Pierpaolo Pretelli ?? #iostoconpier #prelemi - Maddale65319496 : RT @GiuseppeporroIt: Pierpaolo Pretelli confessa: “Non ho mai detto di essere innamorato di Elisabetta, era una cotta. Giulia? Sono molto i… - Franci077 : RT @GiuseppeporroIt: Pierpaolo Pretelli confessa: “Non ho mai detto di essere innamorato di Elisabetta, era una cotta. Giulia? Sono molto i… -