Patrizia De Blanck ad Avanti un’altro speciale Gf perde un dente: la spiegazione (Di venerdì 12 marzo 2021) La voce è di queste ultime ore, e riguarda la registrazione del programma Avanti un’altro, dove alla De Balck capito un imprevisto. La voce di quanto accaduto a Patrizia De Blanck sta circolando in queste ultime oreIl programma condotto da Paolo Bonolis, insieme a Luca Laurenti andrà in onda per alcune puntate speciale in prima serata, ed una di queste è dedicata ai protagonisti del Gf Vip. Ma vediamo insieme la voce che sta girando in queste ultime ore, e vede protagonista la super amata contessa Patrizia De Blanck. La contessa e l’imprevisto prima di Avanti un’altro Il programma condotto da Paolo Bonolis è molto amato e seguito dal pubblico, stiamo parlando di Avanti un’altro che ... Leggi su formatonews (Di venerdì 12 marzo 2021) La voce è di queste ultime ore, e riguarda la registrazione del programma, dove alla De Balck capito un imprevisto. La voce di quanto accaduto aDesta circolando in queste ultime oreIl programma condotto da Paolo Bonolis, insieme a Luca Laurenti andrà in onda per alcune puntatein prima serata, ed una di queste è dedicata ai protagonisti del Gf Vip. Ma vediamo insieme la voce che sta girando in queste ultime ore, e vede protagonista la super amata contessaDe. La contessa e l’imprevisto prima diIl programma condotto da Paolo Bonolis è molto amato e seguito dal pubblico, stiamo parlando diche ...

