ODEGAARD | LA DIMENSIONE GIUSTA E’ ALL’ARSENAL

(Di venerdì 12 marzo 2021) Nel successo di ieri dell’Arsenal al Pireo nella gara contro l’Olympiacos, valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, è arrivato il primo gol tra le fila dei Gunners per Martin. Il giovane talento ha aperto le marcature con un siluro di sinistro che ha bucato le mani a Jose Sa, estremo difensore dei greci. Martinnasce a Drammen, il 17 dicembre 1998, è un calciatore norvegese, centrocampista dell’Arsenal, in prestito dal Real Madrid. E’ figlio d’arte, suo papà Hans Erik è l’attuale allenatore del Sandefjord, club di massima divisione nel suo paese in cui ha militato anche da giocatore. Gli inizi di Martin sono allo Strømsgodset all’età di 13 anni, viene chiamato nel 2013 per dei periodi di prova ad allenarsi con Bayern Monaco e Manchester United, ma torna in patria e viene aggregato alla prima squadra del club in cui ...