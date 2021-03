Oddati PD a iNews24 | “La maggioranza congressuale è unita su Letta Primarie solo nel 2023”

Leggi su inews24

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il Pd sta tentando di ricomporre i pezzi dopo dimissioni di Zingaretti, come fotografa il momento a pochi giorni dall’Assemblea nazionale? “È chiaro come le dimissioni di Zingaretti siano state una scossa per tutto il partito democratico, e insieme, un atto di generosità politica per spingere il partito ad una riflessione profonda e aprire una L'articolo proviene da Inews.it.