Nel 2020 calo occupati senza precedenti, colpite soprattutto le donne (Di venerdì 12 marzo 2021) I dati Istat sul lavoro fotografano con crudezza la realtà del 2020, anno della pandemia: un calo degli occupati senza precedenti (-456 mila), con il tasso di occupazione che torna ai livelli del 2017 (al 58,1%), il tasso di disoccupazione che si porta al 9,2%. Boom degli inattivi nel mercato del lavoro, cioè di coloro che un lavoro nemmeno lo cercano. La maggior parte di questi - 300 mila persone - dichiara di non cercare un'occupazione, chiamando in causa la pandemia. Torna ad aumentare anche il numero degli scoraggiati (+85 mila, +6,4% in un anno), ossia di coloro che dichiarano di non cercare un lavoro perché ritengono di non trovarlo, soprattutto tra i 15-34enni, nel centro-nord e tra gli stranieri. Si ampliano i divari di genere. Il calo dell'occupazione è stato ...

