LIVE Parigi-Nizza, Sesta tappa in DIRETTA: Roglic, il sigillo del padrone. “Non mi aspettavo di vincere anche oggi” (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.00 LA CRONACA DELLA Parigi-Nizza LA CLASSIFICA DI tappa DELLA Parigi-Nizza LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Parigi-Nizza GLI HIGHLIGHTS DELLA Parigi-Nizza LE DICHIARAZIONI DI PRIMOZ Roglic 16.00 La nostra DIRETTA LIVE della Sesta tappa della Parigi-Nizza finisce qui. Grazie per averci seguito e a domani con la penultima frazione della Corsa del Sole. 15.58 Questa la classifica generale a due tappe dalla ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.00 LA CRONACA DELLALA CLASSIFICA DIDELLALA CLASSIFICA GENERALE DELLAGLI HIGHLIGHTS DELLALE DICHIARAZIONI DI PRIMOZ16.00 La nostradelladellafinisce qui. Grazie per averci seguito e a domani con la penultima frazione della Corsa del Sole. 15.58 Questa la classifica generale a due tappe dalla ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza Sesta tappa in DIRETTA: gruppo a 2? dai quattro fuggitivi - #Parigi-Nizza #Sesta #tappa #DIRETTA… - zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza Sesta tappa in DIRETTA: i sei fuggitivi incrementano a 2’30” il vantaggio sul gruppo - #Parigi-N… - zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza Sesta tappa in DIRETTA: Trentin e Cavagna provano a evadere dal gruppo - #Parigi-Nizza #Sesta… - zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza Sesta tappa in DIRETTA: c’è il terreno per un colpo di mano - #Parigi-Nizza #Sesta #tappa… - whitenoisedept_ : Ci sono due live magnifici (uno registrato Tokyo nel 1988 e uno a Parigi nel 1984) che potete recuperare su YouTube… -