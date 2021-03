LIVE F1, Test Bahrain in DIRETTA: si ferma Leclerc! Problemi per la Ferrari! Bandiera rossa in pista (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI Test DI MOTOGP DALLE 12.00 11.56 Leclerc che, in prima persona, spinge la sua vettura… :/ #F1Testing #SF21 pic.twitter.com/Tgfu1FhNae — usain (@us ain) March 12, 2021 11.56 Le immagini dall’on board di Leclerc. Macchina rimossa dal tracciato. Vedremo se si potrà tornare in pista per gli ultimissimi minuti Bandeira vermelha Faltando 10 minutos para o fim, Leclerc para o carro com problemas.#essereFerrari #F1Testing pic.twitter.com/5rM3NFeku7 — Scuderia Ferrari Brasil (@PortalFerrariBR) March 12, 2021 11.56 Lo stesso pilota aiuta i commissari di pista a spingere la sua SF21. Dalle immagini on board si capisce che il problema è tecnico. Non una buona notizia per la ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEIDI MOTOGP DALLE 12.00 11.56 Leclerc che, in prima persona, spinge la sua vettura… :/ #F1ing #SF21 pic.twitter.com/Tgfu1FhNae — usain (@us ain) March 12, 2021 11.56 Le immagini dall’on board di Leclerc. Macchina rimossa dal tracciato. Vedremo se si potrà tornare inper gli ultimissimi minuti Bandeira vermelha Faltando 10 minutos para o fim, Leclerc para o carro com problemas.#essereFerrari #F1ing pic.twitter.com/5rM3NFeku7 — Scuderia Ferrari Brasil (@PortalFerrariBR) March 12, 2021 11.56 Lo stesso pilota aiuta i commissari dia spingere la sua SF21. Dalle immagini on board si capisce che il problema è tecnico. Non una buona notizia per la ...

