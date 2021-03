Lazio Crotone LIVE 0-0 | doppia occasione per i biancocelesti

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 12 marzo 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 27ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio di inizio – Tutto pronto all’Olimpico: si parte! 7? Primaper la– Ci prova Correa servito da Immobile, dopo il dribbling scarica in porta ma la palla finisce troppo alta sopra alla traversa 8? Cordaz chiude in angolo – Immobile, lanciato a campo aperto, si allarga per cercare il primo palo: chiude il portiere che manda in angolo Migliore in campo: al termine del primo ...