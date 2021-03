Lazio: Conte, 'grande sostegno a sfide Lombardi e Corrado' (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar (Adnkronos) - "La @RegioneLazio ha una nuova giunta: @robertaLombardi e @valeCorrado86 avranno deleghe, rispettivamente, alla Transizione Ecologica e digitale e al Turismo, Enti Locali e Semplificazione. sfide importanti che impongono massima dedizione e richiedono grande sostegno. Buon lavoro!". Lo scrive su Twitter Giuseppe Conte. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar (Adnkronos) - "La @Regioneha una nuova giunta: @robertae @vale86 avranno deleghe, rispettivamente, alla Transizione Ecologica e digitale e al Turismo, Enti Locali e Semplificazione.importanti che impongono massima dedizione e richiedono. Buon lavoro!". Lo scrive su Twitter Giuseppe

