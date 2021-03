La mafia non è inevitabile, Foggia deve accedere alla speranza (Di venerdì 12 marzo 2021) Anni di sottovalutazione, anni di «qui non c’è la mafia», anni di «che importa, si ammazzano tra loro» hanno permesso a questi criminali di diventare potenti, temute, rispettati Leggi su lastampa (Di venerdì 12 marzo 2021) Anni di sottovalutazione, anni di «qui non c’è la», anni di «che importa, si ammazzano tra loro» hanno permesso a questi criminali di diventare potenti, temute, rispettati

Advertising

fattoquotidiano : l’Inps revoca l’assegno d’invalidità a un pentito di mafia: “Legge Fornero non lo consente”. Dopo il ricorso, il ca… - virginiaraggi : Oggi sentenza appello bis su Mondo di Mezzo. Noi abbiamo ricostruito sistema virtuoso e trasparente sulle macerie d… - cvnyonmvon : guardate che la mafia non è Massimo di 365,vorrei chiarirlo - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: l’Inps revoca l’assegno d’invalidità a un pentito di mafia: “Legge Fornero non lo consente”. Dopo il ricorso, il caso… - CarlessiMose : @robersperanza Si e il governo Conte 2, pare anche il Draghi 1, hanno scoperto come agevolare lo shopping in svendi… -