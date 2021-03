Juventus | Platini svela il retroscena sul suo acquisto | “Ma chi è?”

Advertising

Anno magico per la Juve e per Michel. Anno che cambia la storia. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: Ogni giorno anticipazioni, inchieste, ...Persino lapiù forte di sempre, a detta di alcuni storici quella del ciclo 1981 - 1985 con Michelal ponte di comando, è riuscita a perdere una finale che sembrava già vinta contro l'...Ha amato molte discipline sportive e molte le ha praticate. La Juventus però è sempre stata al primo posto. La tradizione dell'amichevole di Villar Perosa, i soprannomi, le telefonate all'alba e quell ...1982, anno magico per la Juve e per il francese: "Aveva parlato con il direttore dell’Équipe che gli disse che c’era un grande giocatore in Francia: io. Così mise in azione Boniperti, che fu bravissim ...