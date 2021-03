Infrastrutture, Sud e Nord sempre più lontani (Di venerdì 12 marzo 2021) Nord e Sud si stanno allontanando sempre più, si respingono come i poli uguali di una coppia di magneti. È arrivato il momento di riposizionare le calamite degli investimenti virtuosi per fare in modo... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 12 marzo 2021)e Sud si stanno allontanandopiù, si respingono come i poli uguali di una coppia di magneti. È arrivato il momento di riposizionare le calamite degli investimenti virtuosi per fare in modo...

Ultime Notizie dalla rete : Infrastrutture Sud Via libera al commissariamento di 58 opere per 66 mld Di questi, 26,9 miliardi sono destinati a infrastrutture localizzate al Sud, 21,6 miliardi per interventi situati al Nord e 17,6 miliardi sono indirizzati a opere nel Centro Italia. 46 miliardi di ...

Il network di Enrico Letta per il nuovo Pd ... uomo chiave del governo, e il ministro alle Infrastrutture Enrico Giovannini. Quest'ultimo fa ... Mentre nel governo precedente, le relazioni migliori sono state intrattenute con l'ex ministro del Sud ...

Infrastrutture, Sud e Nord sempre più lontani Nord e Sud si stanno allontanando sempre più ... La liquidità raccolta deve essere destinata, principalmente, a investimenti in infrastrutture strategiche, che abbiano una valenza di eco ...

