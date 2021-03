Infrastrutture: Paita, 'figure commissari rimangono fondamentali' (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Le osservazioni del ministro Giovannini sul Codice degli appalti non possono che trovarci d'accordo: attraverso le proposte contenute nel Piano Shock avanzammo obiezioni analoghe già un anno fa". Lo afferma in una nota Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti della Camera, a proposito dell'intervista del ministro a Repubblica. "Per questo concordiamo - spiega - sui problemi rilevati da Giovannini non solo sulla fase procedurale ma anche su quella progettuale, autorizzativa e, aggiungo, anche il tema degli espropri. A proposito di questi tre ultimi aspetti, il Piano Shock indicava già la strada a nostro avviso da percorrere con una semplificazione dei livelli progettuali, eliminandone uno, un alleggerimento della fase autorizzativa per evitare almeno le lungaggini dei dialoghi tra ministeri - in particolare quello dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Le osservazioni del ministro Giovannini sul Codice degli appalti non possono che trovarci d'accordo: attraverso le proposte contenute nel Piano Shock avanzammo obiezioni analoghe già un anno fa". Lo afferma in una nota Raffaella, presidente della Commissione Trasporti della Camera, a proposito dell'intervista del ministro a Repubblica. "Per questo concordiamo - spiega - sui problemi rilevati da Giovannini non solo sulla fase procedurale ma anche su quella progettuale, autorizzativa e, aggiungo, anche il tema degli espropri. A proposito di questi tre ultimi aspetti, il Piano Shock indicava già la strada a nostro avviso da percorrere con una semplificazione dei livelli progettuali, eliminandone uno, un alleggerimento della fase autorizzativa per evitare almeno le lungaggini dei dialoghi tra ministeri - in particolare quello dei ...

Advertising

rosarioT1970 : RT @angelinascanu: Infrastrutture, Paita: 'Si proceda con un decreto che raddoppi le opere messe in cantiere due anni fa' - Mosquitas77 : Infrastrutture, Paita: 'Si proceda con un decreto che raddoppi le opere messe in cantiere due anni fa' - Mosquitas77 : Infrastrutture, Paita: 'Ora altre grandi opere per almeno 60 miliardi' - primocanale : Liguria, Paita (Italia Viva): 'Oggi ok per tre infrastrutture fondamentali' - angelinascanu : Infrastrutture, Paita: 'Si proceda con un decreto che raddoppi le opere messe in cantiere due anni fa' -

Ultime Notizie dalla rete : Infrastrutture Paita Viabilità, arrivano i finanziamenti per il Lotto Zero e la Fondovalle del Biferno Voglio ringraziare per questo importante risultato la viceministra alle Infrastrutture e alla mobilità sostenibili Teresa Bellanova e la presidente della commissione trasporti Raffaella Paita che ...

Liguria, Paita (Italia Viva): "Oggi ok per tre infrastrutture fondamentali" GENOVA - 'Il voto odierno - spiega Paita - fa sì che trovino attuazione una prima parte di opere necessarie per la Liguria . Ovvero, la ... Si tratta di tre infrastrutture di grande valore strategico, la ...

Infrastrutture: Paita, 'figure commissari rimangono fondamentali' Il Tempo Infrastrutture: Paita, 'figure commissari rimangono fondamentali' Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Le osservazioni del ministro Giovannini sul Codice degli appalti non possono che trovarci d'accordo: attraverso le proposte contenute nel Piano Shock avanzammo obiezioni a ...

Liguria, Paita (Italia Viva): "Oggi ok per tre infrastrutture fondamentali" GENOVA - "Il voto odierno - spiega Paita - fa sì che trovino attuazione una prima parte di opere necessarie per la Liguria. Ovvero, la linea ferroviaria Pontremolese, il raddoppio ferroviario del Pone ...

Voglio ringraziare per questo importante risultato la viceministra allee alla mobilità sostenibili Teresa Bellanova e la presidente della commissione trasporti Raffaellache ...GENOVA - 'Il voto odierno - spiega- fa sì che trovino attuazione una prima parte di opere necessarie per la Liguria . Ovvero, la ... Si tratta di tredi grande valore strategico, la ...Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Le osservazioni del ministro Giovannini sul Codice degli appalti non possono che trovarci d'accordo: attraverso le proposte contenute nel Piano Shock avanzammo obiezioni a ...GENOVA - "Il voto odierno - spiega Paita - fa sì che trovino attuazione una prima parte di opere necessarie per la Liguria. Ovvero, la linea ferroviaria Pontremolese, il raddoppio ferroviario del Pone ...