Incidente contrada San Vito: un'insufficienza respiratoria fu fatale a Laura Leone

Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – A sei giorni dall'Incidente stradale di contrada San Vito costato la vita a Laura Leone, 22enne di Arpaise, si è svolto l'esame autoptico finalizzato ad accertare le cause del decesso della sfortunata studentessa di Ingegneria. A condurre l'autopsia, nella sala dell'Obitorio dell'Ospedale "San Pio", dove la salma era stata portata nella serata di sabato scorso su autorizzazione del Magistrato, è stato il medico legale Umberto De Gennaro. A quanto si è appreso, la morte della sfortunata giovane è stata dovuta ad una insufficienza respiratoria acuta causata dai traumi subiti nel sinistro. L'esame autoptico, durato circa 3 ore, ha consentito di condurre anche altri esami di natura tossicologica ed istologica dai quali però non sarebbe emerso nulla di ...

