Il Tar non sospende il divieto di caldaie a gasolio da ottobre 2022 (Di venerdì 12 marzo 2021) Il nuovo regolamento per la qualità dell'aria del Comune di Milano 'resiste' al Tar: i giudici amministrativi hanno infatti negato la sospensiva richiesta dall'Assopetroli e da altre associazioni di ...

Ultime Notizie dalla rete : Tar non Dirigenti scolastici ammessi con riserva al concorso, hanno diritto al contratto (con condizione risolutiva). Sentenza ... quindi annullando gli atti impugnati nella parte in cui "non consentono la relativa immissione in ruolo seppur con riserva". Il TAR aveva rilevato che l'ammissione con riserva deve essere preservata ...

Obbligo di PagoPA per Cassa Forense ...(Associazione degli Enti Previdenziali Privati) per ottenere la riforma della sentenza del TAR ... " Enti e Casse private non sono Pubbliche Amministrazioni [ Torna su ] Detti Enti e Casse però non ...

Il Tar non sospende il divieto di caldaie a gasolio da ottobre 2022 MilanoToday.it I Comitati di genitori anti Dad fanno ricorso contro il Dpcm TRIESTE Ci sono anche i componenti del “Comitato genitori scuola in presenza” del Friuli Venezia Giulia all’interno della rete nazionale “Scuole in presenza”: una realtà formata da 20 gruppi sparsi in ...

Rispetto delle distanze tra edifici Qualora sia evidente la violazione delle distanze tra edifici diventa irrilevante la qualificazione delle opere come interventi di ristrutturazione edilizia ...

