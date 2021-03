“Il Recovery plan non può dimenticare i più colpiti dal Covid: usarlo per avviare la riforma dell’aiuto agli anziani non autosufficienti” (Di venerdì 12 marzo 2021) “Sarebbe paradossale che il piano nato per reagire alla pandemia dimenticasse le sue principali vittime“. Cristiano Gori, docente di politica sociale all’Università di Trento e coordinatore del Network Non Autosufficienza, spiega così la ratio della proposta promossa tra gli altri da Cittadinanzattiva, Forum Disuguaglianze Diversità, Forum Nazionale del Terzo Settore e tre associazioni nazionali che rappresentano le persone con Alzheimer e Parkinson e i loro familiari e caregiver: inserire nel Piano nazionale di ripresa e resilienza – che il governo Draghi sta ora finendo di mettere a punto – una sezione dedicata all’assistenza agli anziani non autosufficienti. I più colpiti dal Covid, che ha messo in luce e amplificato le debolezze di un sistema a macchia di leopardo in cui l’onere di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) “Sarebbe paradossale che il piano nato per reagire alla pandemia dimenticasse le sue principali vittime“. Cristiano Gori, docente di politica sociale all’Università di Trento e coordinatore del Network Non Autosufficienza, spiega così la ratio della proposta promossa tra gli altri da Cittadinanzattiva, Forum Disuguanze Diversità, Forum Nazionale del Terzo Settore e tre associazioni nazionali che rappresentano le persone con Alzheimer e Parkinson e i loro familiari e caregiver: inserire nel Piano nazionale di ripresa e resilienza – che il governo Draghi sta ora finendo di mettere a punto – una sezione dedicata all’assistenzanon. I piùdal, che ha messo in luce e amplificato le debolezze di un sistema a macchia di leopardo in cui l’onere di ...

