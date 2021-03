Il mio parere sulla P2 e su Licio Gelli, 40 anni dopo (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono passati 40 anni dai giorni in cui vennero scoperte le liste della P2 e i complottomani ripropongono le interpretazioni ideologizzanti di comodo che allora tennero banco, e oggi continuano a sostenere che la “loggia continua”. Allora da relatore di minoranza nell’inchiesta parlamentare io fui di diverso parere, pur individuando e dando un nome a tutti i gravi fatti di erosione dello Stato di cui furono responsabili gli uomini del vertice piduistico. Non ho mai creduto al programma “sovversivo” di riforma costituzionale dei piduisti (presidenzialismo, etc.). Le loro proposte erano un assemblaggio di idee circolanti in vari ambienti che fu esibito per accreditare una facciata rispettabile. Certo, nella Guerra Fredda alcuni piduisti nelle forze armate e nei servizi facevano il gioco dell’atlantismo avventurista nel quadro del grande gioco ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono passati 40dai giorni in cui vennero scoperte le liste della P2 e i complottomani ripropongono le interpretazioni ideologizzanti di comodo che allora tennero banco, e oggi continuano a sostenere che la “loggia continua”. Allora da relatore di minoranza nell’inchiesta parlamentare io fui di diverso, pur individuando e dando un nome a tutti i gravi fatti di erosione dello Stato di cui furono responsabili gli uomini del vertice piduistico. Non ho mai creduto al programma “sovversivo” di riforma costituzionale dei piduisti (presidenzialismo, etc.). Le loro proposte erano un assemblaggio di idee circolanti in vari ambienti che fu esibito per accreditare una facciata rispettabile. Certo, nella Guerra Fredda alcuni piduisti nelle forze armate e nei servizi facevano il gioco dell’atlantismo avventurista nel quadro del grande gioco ...

Advertising

IlContiAndrea : Quando una cosa è, a mio parere, fatta bene e visivamente mi cattura lo dico senza problemi. Il terzo quadro di… - borghi_claudio : @il_dipendente @_Nico_Piro_ A seguito di ciò il medesimo Cartabellotta si è vantato di essere, per tramite di grafi… - ColpogobboYtube : @MoltaHalma Ciò che ti ha portato Ronaldo lo valuti nel medio lungo periodo. A mio parere la chiusura degli stadi h… - gwenhwyarr : dal mio modesto parere una voce come quella di Damiano mancava proprio nel panorama musicale. Ha quel non so che, mi fa sentire a casa - callmewendy_ : @sunshinata_ A mio parere Reki, allontanando Langa sta cercando di allontanare dai suoi occhi quello che lui crede… -