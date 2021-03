Il designer che reinterpreta i loghi moderni in chiave vintage

(Di venerdì 12 marzo 2021) L’ispirazione è quella delle pubblicità e degli stili grafici anni Settanta, ma i soggetti sono idei più celebri brand dei giorni nostri: è così che ilportoghese Rafael Serra si è divertito a immaginare come potrebbero diventare le icone che siamo abituati a vedere quotidianamente, se fossero allineate agli stilemi di qualche decennio fa. Nuove versioni che mescolano epoche, gusti e significati, e incuriosiscono per l’efficace risultato di rievocare quella che da molti è considerata l’epoca d’oro della grafica moderna, facendoci trovare all’improvviso in una puntata di Mad Men. Potete sfogliare un po’ di lavori nella nostra gallery di oggi, e seguire il profilo Instagram sempre aggiornato di Serra. Wired.

