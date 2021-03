Grey’s Anatomy 17 riparte e si prepara alla chiusura? Tutto dipende da Ellen Pompeo (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo una snervante pausa durata quasi tre mesi, negli Stati Uniti è ricominciata, proprio ieri giovedì 11 marzo, la programmazione di Grey’s Anatomy 17. Ottima notizia, dunque, per i fan del medical drama più longevo di sempre. Sebbene per gli spettatori italiani non sia ancora nota la data di messa in onda, è chiaro che qualcosa si stia muovendo. Ma, come ormai Shonda Rhimes ci ha abituati nel corso di questi 16 anni, esiste sempre il rovescio della medaglia. Pare infatti che il finale di stagione potrebbe segnare la conclusione dell’intera serie, giunta ormai all’incredibile cifra di 368 episodi. Grey’s Anatomy è dunque pronta a chiuderei battenti? Grey’s Anatomy 17 sarà l’ultima stagione della serie? La showrunner fa chiarezza Lungi dallo smorzare l’entusiasmo dovuto all’uscita dei ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo una snervante pausa durata quasi tre mesi, negli Stati Uniti è ricominciata, proprio ieri giovedì 11 marzo, la programmazione di17. Ottima notizia, dunque, per i fan del medical drama più longevo di sempre. Sebbene per gli spettatori italiani non sia ancora nota la data di messa in onda, è chiaro che qualcosa si stia muovendo. Ma, come ormai Shonda Rhimes ci ha abituati nel corso di questi 16 anni, esiste sempre il rovescio della medaglia. Pare infatti che il finale di stagione potrebbe segnare la conclusione dell’intera serie, giunta ormai all’incredibile cifra di 368 episodi.è dunque pronta a chiuderei battenti?17 sarà l’ultima stagione della serie? La showrunner fa chiarezza Lungi dallo smorzare l’entusiasmo dovuto all’uscita dei ...

