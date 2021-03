F1, Test Bahrain: Max Verstappen veloce e affidabile con la Red Bull. Lanciata la sfida a Hamilton (Di venerdì 12 marzo 2021) Max Verstappen comincia nel migliore dei modi il suo 2021 agonistico ed è subito il più veloce nella prima giornata dei Test collettivi pre-stagionali di Sakhir, in preparazione del prossimo Campionato Mondiale di F1. L’olandese della Red Bull, dopo un primo approccio mattutino caratterizzato da un paio di sbavature, ha preso confidenza con la RB16B dimostrandosi estremamente competitivo rispetto alla concorrenza in condizioni di pista particolarmente sporca a causa di una tempesta di sabbia. “Mad Max“, oltre ad aver firmato il miglior crono odierno, ha collezionato anche il maggior numero di giri con un totale di 138 tornate completate nell’arco delle 8 ore del day-1. Il talentuoso 23enne nativo di Hasselt ha messo in evidenza un ottimo ritmo specialmente nei long-run pomeridiani, dove è stato in grado di girare ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) Maxcomincia nel migliore dei modi il suo 2021 agonistico ed è subito il piùnella prima giornata deicollettivi pre-stagionali di Sakhir, in preparazione del prossimo Campionato Mondiale di F1. L’olandese della Red, dopo un primo approccio mattutino caratterizzato da un paio di sbavature, ha preso confidenza con la RB16B dimostrandosi estremamente competitivo rispetto alla concorrenza in condizioni di pista particolarmente sporca a causa di una tempesta di sabbia. “Mad Max“, oltre ad aver firmato il miglior crono odierno, ha collezionato anche il maggior numero di giri con un totale di 138 tornate completate nell’arco delle 8 ore del day-1. Il talentuoso 23enne nativo di Hasselt ha messo in evidenza un ottimo ritmo specialmente nei long-run pomeridiani, dove è stato in grado di girare ...

