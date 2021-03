Duetti #19 – Luigi Socci e Stefano Raspini | scrittura che respira

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 marzo 2021) Rischierei di essere noioso a voler ripetere ancora una volta, l’ennesima, che la poesia sta avviandosi infine a ritornare a quella che è certamente la sua casa più acconcia, l’oralità, ponendo fine a quell’esilio dalla voce di cui parlava il sempre più inascoltato Paul Zumthor, e di attirarmi le ire di quanti, molti, traducono ogni volta qualsiasi mia argomentazione al proposito come un invito al rogo dei libri. Dunque non lo farò. Piuttosto, a partire da due ottimi libri di poesia, vorrei riflettere su come la poesia “orale”, quando è buona ed efficace, mantenga tutte le sue qualità anche sotto forma di testo scritto e su quanto cioè, oggi, l’oralità possa essere considerata una sorta di particolare testualità “macchinata”, come suggerisce Gabriele Frasca: macchinata dal corpo tanto quanto dal microfono che la amplifica, o dal software che la rende riproducibile in sua assenza. Una ...