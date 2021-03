Draghi visitando l’hub vaccinale di Fiumicino | “Ora urge la massima cautela | ma ne usciremo”

(Di venerdì 12 marzo 2021) L’occasione è data dalla visita all’attrezzato hubanti-Covid sorto all’interno dello scalo aereo di. Qui, prendendo la parola, il premier ha fatto il punto della situazione cercando al tempo stesso di restituire un po’ di speranza: “Gli ultimi dati sull’emergenza Covid – ha esordito– ci impongonoma ne“. “Questa è la mia prima visita in un sito– ha proseguito – è stata una visita breve ma veramente bella. Questi ragazzi che lavorano come volontari o in forma permanente, hanno reso questo che è un luogo medico un luogo di speranza, entrando qui si capisce che neattraverso “una mobilitazione collettiva fondata sulla solidarietà“.: “Solo con una ...

" ha dettol'hub vaccinale di Fiumicino " Questi ragazzi che lavorano come volontari o in forma permanente hanno reso questo che è un luogo medico un luogo di speranza, entrando qui ..."Il personale sanitario non basta, l'ho detto al presidente del Consiglio Marioe l'ho detto ... magari perché staun paziente. Quasi tutti fanno uno sforzo notevolissimo. Invito Toti ...Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, nel corso della sua visita all'hub nazionale vaccinale di Fiumicino.In tal senso, Draghi ha sottolineato come il Dl Sostegno "non basta.«Questa è la mia prima visita in un sito vaccinale, è stata una visita breve ma veramente bella. Questi ragazzi che lavorano come volontari o in forma permanente hanno reso ...