**Covid: Draghi arrivato ad hub Fiumicino, visita tra stand vaccini** (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - E' arrivato da pochi minuti al centro vaccinale allestito all'aeroporto di Roma Fiumicino il presidente del Consiglio Mario Draghi. Il premier, accompagnato da un giovane medico della Croce rossa, sta girando tra gli stand mentre sono in corso le vaccinazioni. All'hub di Fiumicino sono arrivati da pochi minuti anche il ministro della Salute Roberto Speranza e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. A breve il presidente del Consiglio rilascerà dichiarazioni alla stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - E'da pochi minuti al centro vaccinale allestito all'aeroporto di Romail presidente del Consiglio Mario. Il premier, accompagnato da un giovane medico della Croce rossa, sta girando tra glimentre sono in corso le vaccinazioni. All'hub disono arrivati da pochi minuti anche il ministro della Salute Roberto Speranza e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. A breve il presidente del Consiglio rilascerà dichiarazioni alla stampa.

