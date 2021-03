Cosa deve fare chi ha fatto il vaccino con AstraZeneca prima dello stop da parte dell’Aifa? (Di venerdì 12 marzo 2021) Covid, caso AstraZeneca: Cosa deve fare chi ha fatto il vaccino prima dello stop da parte dell’Aifa al lotto sospetto? Il divieto dell’Aifa al lotto ABV2856 di AstraZeneca ha scatenato una sorta di panico generale. Molte delle persone che hanno ricevuto il vaccino negli ultimi giorni hanno contattato il medico curante chiedendo informazioni su Cosa fare in caso di sintomi. Molte delle persone che invece il vaccino devono farlo nei prossimi giorni tentennano. Sostanzialmente le domande frequenti sono due: il vaccino AstraZeneca è sicuro? E Cosa ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 12 marzo 2021) Covid, casochi haildaal lotto sospetto? Il divietoal lotto ABV2856 diha scatenato una sorta di panico generale. Molte delle persone che hanno ricevuto ilnegli ultimi giorni hanno contattato il medico curante chiedendo informazioni suin caso di sintomi. Molte delle persone che invece ildevono farlo nei prossimi giorni tentennano. Sostanzialmente le domande frequenti sono due: ilè sicuro? E...

