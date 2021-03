Comune Cesa dedica bene confiscato al “sindaco Pescatore” Angelo Vassallo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – Ildidedicherà alla memoria di, il “” ucciso nel settembre 2010, gli orti sociali nati sulalla camorra sito in via Rosa Parks. La proposta di giunta, che già ha ottenuto il parere positivo della competente commissione consiliare, approderà in Consiglio comunale, per l’approvazione definitiva, mercoledì 17 marzo. “Vogliamore ad, ildi Pollica-Acciaroli – ha spiegato il primo cittadino diEnzo Guida – questoalla camorra, perché è stato un simbolo, un uomo ...