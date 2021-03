Cake Star Costa Apuana | vince Pasticceria Francesco gallery e streaming

(Di venerdì 12 marzo 2021) La puntata di: Pasticcerie in sfida 2021, stagione 4, ambientata nella, nella zona di Sarzana, è stata vinta dalla, gestita da Riccardo Bove (e fondata dal padre), un locale che offre principalmente dolci tradizionali, con qualche nota di modernità e di salato, il tutto preparato con passione e capacità. Il viaggio tra le pasticcerie italiane, capitanato da Katia Follesa e Damiano Carrara, è tornato così in Liguria. Qui laIl Dolce Risveglio delle gemelle Diletta e Matilde Caruso Lombardi, laGiubea di Corrado Carosi e ladi Riccardo Bove si sono sfidate per portarsi a casa il titolo di migliordella ...

Advertising

KingDimitry : @severusmagiustu Guardo Cake Star con Damiano il bono - unstablelorenzo : sto guardando cake star su discovery... ma la cake che farei mangiare è un'altra... ???? - cannolospeciale : io la devo smettere di guardare cake star, mi viene una voglia di dolci assurda - Melissa_Ucci : Io che inizio la dieta di venerdì quando c'è cake star #CakeStar - Rob3rtina8 : @chefcarrara Finalmente inizia cake star ?? ... Damianino, oggi al supermercato sono rimasta incantata... mi stavo p… -

Ultime Notizie dalla rete : Cake Star

mentelocale.it

Damiano Carrara , questa sera al timone dial fianco di Katia Follesa , ha annunciato: 'Ho voglia di far conoscere a voi che siete parte del mio quotidiano e che mi seguite, anche questa ...(serie tv), in onda dalle 21.10 su Top Crime- Pasticcerie in sfida (talent show culinario), in onda dalle 21.25 su Real Time I signori dell'oceano (docu - serie), in onda dalle 21.25 su ...La puntata di Cake Star: Pasticcerie in sfida 2021, stagione 4, ambientata nella Costa Apuana, nella zona di Sarzana, è stata vinta dalla Pasticceria Francesco, gestita da Riccardo Bove (e fondata dal ...Damiano Carrara si sposa con la sua Chiara. I fan del bellissimo pasticcere che da tre anni ormai ci tiene compagnia con il suo #Damianofriday con vari programmi in onda su Real Time, presto sarà un u ...