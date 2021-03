Blocco dei licenziamenti fino a giugno, autunno per chi non ha ammortizzatori (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA – “Il blocco dei licenziamenti per le imprese che hanno già ammortizzatori sociali sarà fino a giugno, per i lavoratori che non hanno strumenti sarà fino alla riforma degli ammortizzatori sociali che dovrebbe essere pronta in autunno“. Lo spiega il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, al Gr1 Rai. Leggi su dire (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA – “Il blocco dei licenziamenti per le imprese che hanno già ammortizzatori sociali sarà fino a giugno, per i lavoratori che non hanno strumenti sarà fino alla riforma degli ammortizzatori sociali che dovrebbe essere pronta in autunno“. Lo spiega il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, al Gr1 Rai.

