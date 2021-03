Birmania, proseguono le proteste: giovedì uccise dodici persone (Di venerdì 12 marzo 2021) proseguono le proteste contro il golpe in Birmania dopo la sanguinosa giornata di giovedì, che si è chiusa con un bilancio di almeno dodici manifestanti uccisi dalle forze di sicurezza, uno dei più ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 12 marzo 2021)lecontro il golpe indopo la sanguinosa giornata di, che si è chiusa con un bilancio di almenomanifestanti uccisi dalle forze di sicurezza, uno dei più ...

