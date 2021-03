Benvenuti a casa Bollani "Ogni sera in tinello a parlare e a suonare" - (Di venerdì 12 marzo 2021) Paolo Giordano Il musicista con la moglie Valentina improvvisa con gli ospiti (pure Zalone e Ornella Vanoni) Metti una sera a cena. Con un pianista compositore, sua moglie attrice e un po' di ospiti. Può succedere di tutto perché si naviga senza copione, si improvvisa molto e, meno male, si va al di là della solita liturgia televisiva. Insomma, Stefano Bollani e Valentina Cenni da lunedì 15 inaugurano su Raitre la loro casa ideale all'ora di cena, dalle 20.20 per una mezz'oretta a ruota libera, anzi a ruota pazza visto che il programma si intitola Via dei matti numero 0. «Trentacinque puntate di autenticità e amore per la musica», spiegano loro presentando un'idea che è semplicissima perciò molto complicata: dialogare di musica, arte, filosofia e attualità servendosi del pianoforte, della memoria, del buon senso e ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 12 marzo 2021) Paolo Giordano Il musicista con la moglie Valentina improvvisa con gli ospiti (pure Zalone e Ornella Vanoni) Metti unaa cena. Con un pianista compositore, sua moglie attrice e un po' di ospiti. Può succedere di tutto perché si naviga senza copione, si improvvisa molto e, meno male, si va al di là della solita liturgia televisiva. Insomma, Stefanoe Valentina Cenni da lunedì 15 inaugurano su Raitre la loroideale all'ora di cena, dalle 20.20 per una mezz'oretta a ruota libera, anzi a ruota pazza visto che il programma si intitola Via dei matti numero 0. «Trentacinque puntate di autenticità e amore per la musica», spiegano loro presentando un'idea che è semplicissima perciò molto complicata: dialogare di musica, arte, filosofia e attualità servendosi del pianoforte, della memoria, del buon senso e ...

