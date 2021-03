Autostrade, altro che revoca: trattativa in stallo mentre il prezzo di Atlantia schizza in alto (Di venerdì 12 marzo 2021) Tra i tanti slogan che il M5S ha lasciato cadere nel dimenticatoio, in mezzo a una pila ormai infinita di promesse tradite, c’è una parola tornata d’attualità in questi giorni, in modo più che beffardo: revoca. Quella delle concessioni autostradali, bandiera sventolata dagli esponenti di punta del Movimento il giorno dopo il drammatico crollo del Ponte Morandi a Genova e diventata, ora, termine antipatico, da evitare con estrema attenzione per non aumentare la già lunga lista di figure barbine. Si era detto che i Benetton sarebbero stati messi alla porta senza vedere un euro, ovviamente non è stato così. Anzi, anche il processo per rendere di nuovo pubblica la maggiore concessionaria autostradale del Paese è di colpo arrivato a un punto morto. Il consorzio guidato da Cassa Depositi e Prestiti (con i fondi stranieri Blackstone e Macquarie) ha infatti presentato in ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 12 marzo 2021) Tra i tanti slogan che il M5S ha lasciato cadere nel dimenticatoio, in mezzo a una pila ormai infinita di promesse tradite, c’è una parola tornata d’attualità in questi giorni, in modo più che beffardo:. Quella delle concessioni autostradali, bandiera sventolata dagli esponenti di punta del Movimento il giorno dopo il drammatico crollo del Ponte Morandi a Genova e diventata, ora, termine antipatico, da evitare con estrema attenzione per non aumentare la già lunga lista di figure barbine. Si era detto che i Benetton sarebbero stati messi alla porta senza vedere un euro, ovviamente non è stato così. Anzi, anche il processo per rendere di nuovo pubblica la maggiore concessionaria autostradale del Paese è di colpo arrivato a un punto morto. Il consorzio guidato da Cassa Depositi e Prestiti (con i fondi stranieri Blackstone e Macquarie) ha infatti presentato in ...

