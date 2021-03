Astrazeneca: L'Aifa sospende un lotto di vaccini a scopo precauzionale dopo le morti sospette (Di venerdì 12 marzo 2021) Nella giornata di ieri la notizia che le dosi somministrate a due persone avessero causato la loro morte per arresto cardiaco scatenato da tromboembolia ha fatto scattare un campanello di allarme in ... Leggi su globalist (Di venerdì 12 marzo 2021) Nella giornata di ieri la notizia che le dosi somministrate a due persone avessero causato la loro morte per arresto cardiaco scatenato da tromboembolia ha fatto scattare un campanello di allarme in ...

