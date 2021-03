Asia Argento difende Corona: "È bipolare, non ?un assassino. Accanimento contro di lui" (Di venerdì 12 marzo 2021) Novella Toloni L'attrice su Instagram si è schierata in difesa di Fabrizio Corona, che è tornato in carcere per decisione dei giudici. E lancia un appello Le immagini e i video di Fabrizio Corona che si taglia i polsi dopo la decisione dei giudici di revocare gli arresti domiciliari e rimandarlo in carcere stanno facendo il giro del web. Scene impietose che hanno scatenato la reazione di Asia Argento, amica e compagna dell'ex re dei paparazzi. L'attrice ha scelto Instagram per rompere il silenzio sulla vicenda che ha visto coinvolto Fabrizio Corona e lanciare la campagna di sensibilizzazione in favore dell'ex re dei paparazzi. "Quest'uomo non è un assassino, uno stupratore, un mafioso, uno spacciatore, un criminale. Ha sicuramente fatto un sacco di ca***te nella vita, ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 12 marzo 2021) Novella Toloni L'attrice su Instagram si è schierata in difesa di Fabrizio, che è tornato in carcere per decisione dei giudici. E lancia un appello Le immagini e i video di Fabrizioche si taglia i polsi dopo la decisione dei giudici di revocare gli arresti domiciliari e rimandarlo in carcere stanno facendo il giro del web. Scene impietose che hanno scatenato la reazione di, amica e compagna dell'ex re dei paparazzi. L'attrice ha scelto Instagram per rompere il silenzio sulla vicenda che ha visto coinvolto Fabrizioe lanciare la campagna di sensibilizzazione in favore dell'ex re dei paparazzi. "Quest'uomo non è un, uno stupratore, un mafioso, uno spacciatore, un criminale. Ha sicuramente fatto un sacco di ca***te nella vita, ...

