ARRIVA LA ‘TITANS OF CULT’ | in Edizione Limitata

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 12 marzo 2021) . Dal 22 marzo, dopo il successo di “Mad Max: Fury Road”, “Blade Runner – The Final Cut” e “Wonder Woman”, torna “Titans of Cult” – la prestigiosa collana di Steelbook inche omaggia i grandi cult del cinema – con la special edition di “Batman”. Da cosa è composta la collana? Jack Nicholson è Joker, che dopo un orribile incidente si è trasformato in un folle criminale. Michael Keaton è Batman, che in seguito ad un trauma infantile è diventato un vigilante mascherato. Kim Basinger è Vicki Vale, la fotoreporter di talento desiderata da entrambi. In questa sua nuova speciale, “Batman”, l’incredibile spettacolo diretto da Tim Burton, con le canzoni di Prince e la colonna sonora di Danny Elfman, sarà disponibile inSteelbook a 2 dischi, con il film disponibile in 4K Ultra HD e in ...