Amici 20, quando inizia il serale? La data ufficiale e tutto quello che sappiamo finora (Di venerdì 12 marzo 2021) C’è la data ufficiale: il serale di Amici di Maria De Filippi inizierà sabato 20 marzo. Il talent show approda in prima serata subito dopo la fine di C’è posta per te, sempre su Canale Cinque. Al timone l’inossidabile Maria De Filippi, affiancata dai sei professori di canto e ballo: Anna Pettinelli, Arisa e Rudy … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 12 marzo 2021) C’è la: ildidi Maria De Filippi inizierà sabato 20 marzo. Il talent show approda in prima serata subito dopo la fine di C’è posta per te, sempre su Canale Cinque. Al timone l’inossidabile Maria De Filippi, affiancata dai sei professori di canto e ballo: Anna Pettinelli, Arisa e Rudy … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

fattoquotidiano : IL DESTINO DI BERSANI: OTTENERE LA RAGIONE QUANDO ORMAI È TARDI - Immaginate di dover fare una cena con un politico… - v_mearly : @mmichelaf ahaha Michi ???? io mi imbarazzo quando i miei amici mi fanno una foto non saprei proprio come fare in quel contesto ?? - chosevlovdeka : e quando mi chiedono “hai amici normali” doveri rispondere di si ???!! - AD0RVY0U : RT @glovdeen: ok il made di rimini è brutto, ma io e i miei amici ci siamo stati quando c’erano gli escherichiacoli. il “bagnino” ci fa di… - GiovanniFerrar : Gli amici di @Unicatt mi hanno chiesto di dire la mia sul podio di #Sanremo2021. -