WTA Guadalajara 2021, Elisabetta Cocciaretto centra la sua prima semifinale nel circuito e batte Lauren Davis in 2 set

Signore e signori che Elisabetta Cocciaretto! L'azzurra continua a stupire sul cemento di Guadalajara (Messico) e in appena 1 ora e 12 minuti di gioco piega l'americana Lauren Davis (n.83 del ranking) per 6-3 6-0, conquistando la prima semifinale in carriera nel circuito internazionale. Un percorso fantastico, cominciato dalle qualificazioni, valso il suo nuovo best ranking (n.112 del mondo virtuale). Per Elisabetta una grandissima prestazione coincidente con un altro primato, ovvero quello della più giovane italiana (20 anni, 1 mese e 16 giorni) a centrare il penultimo atto di un torneo WTA dal 2007, quando fu Karin Knapp a Budapest (Ungheria) a spingersi a tanto. L'azzurra ora attende l'esito della ...

