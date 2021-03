Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2021 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 marzo 2021)DELL’11 MARZOORE 9.35 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO BUFALOTTA IN CARREGGIATA INTERNA. PER TRAFFICO INTENSO, INVECE, SI RALLENTA IN ESTERNA TRAFIUMICINO E PONTINA. PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24, PER TRAFFICO ABBIAMO CODE A TRATTI TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA A. SULLA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. SEMPRE PER INCIDENTE PERMANGONO CODE SULL’AURELIA TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA VERSO. ALTRO INCIDENTE SULLA VIA APPIA, IN DIREZIONE DEL RACCORDO, CON CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DEI LAGHI. RIPERCUSSIONI ...