Valorant: dopo le accuse dell'ex fidanzata, Sinatraa risponde con una dichiarazione ufficiale (Di giovedì 11 marzo 2021) La star di Valorant, Jay "Sinatraa" Won, ha deciso di fare una sua dichiarazione dopo che le recenti accuse di abusi sessuali da parte della sua ex fidanzata Cleo 'cle0h' Hernandez sono state rese pubbliche. Won afferma di non aver abusato di cle0h e sta collaborando a tutte le indagini. Sinatraa è stato accusato di abusi dalla sua ex ragazza in un documento di nove pagine condiviso il 9 marzo, che descriveva in dettaglio le sue esperienze con il giocatore della Overwatch League del 2019 diventata poi la star di Valorant. Ha scritto di aver "vissuto nella paura costante" durante la loro relazione di nove mesi, condividendo screenshot e registrazioni audio di presunti abusi sessuali. 24 ore dopo, ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 11 marzo 2021) La star di, Jay "" Won, ha deciso di fare una suache le recentidi abusi sessuali da partea sua exCleo 'cle0h' Hernandez sono state rese pubbliche. Won afferma di non aver abusato di cle0h e sta collaborando a tutte le indagini.è stato accusato di abusi dalla sua ex ragazza in un documento di nove pagine condiviso il 9 marzo, che descriveva in dettaglio le sue esperienze con il giocatorea Overwatch League del 2019 diventata poi la star di. Ha scritto di aver "vissuto nella paura costante" durante la loro relazione di nove mesi, condividendo screenshot e registrazioni audio di presunti abusi sessuali. 24 ore, ...

Eurogamer_it : Il pro-player di #Valorant Sinatraa risponde alle accuse della sua ex fidanzata. - italyxxl : @Hinuken A livello di gunplay, dei giochi in circolazione è uno dei pochi che si salva. R6s lho ripreso ma annoia d… - ApocalypseASD : Dopo due settimane di duri scontri e con una sola sconfitta subita in tutta la durata del torneo, si aggiudicano la… -