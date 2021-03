Vaccino | Camilli | sede Unindustria potrebbe diventare hub

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 marzo 2021) Roma – “Sin dall’inizio della pandemia, un anno fa, il sistema delle imprese ha messo in campo tutte le procedure idonee a prevenire il contagio. Grazie a tutto questo, i luoghi di lavoro, dove gia’ si operava nella massima sicurezza, sono diventati ancora piu’ sicuri. L’epidemia ancora non e’ finita, ma abbiamo la grande arma del.” “Abbiamo quindi deciso di mettere a disposizione della Regione Lazio gli spazi della nostra, cheun hub importante per tutta Roma est e non solo.” “Vogliamo lavorare, inoltre, su un protocollo che incoraggi le imprese associate a mettersi a disposizione per agevolare in qualunque modo la campagna vaccinale”. E’ quanto afferma e spiega il presidente di, Angelo, in un’intervista sul giornale Il Caffe’ di ...