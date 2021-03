Traffico Roma del 11-03-2021 ore 10:00 (Di giovedì 11 marzo 2021) Luceverde Roma vai ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi ci sono lunghe code sulla Cassia tra il raccordo è via di 2 punti In entrambe le direzioni oltre alla Traffico segnalato anche un incidente all’altezza di via Bracciano anche sulla via Aurelia a complicare la situazione un incidente avvenuto all’altezza di via Quarto delle colonne ci sono incolonnamenti tra Castel di Guido e Malaga verso il centro a Primavalle due gli incidenti segnalati su via Mattia Battistini il primo in prossimità di via Ennio Bonifazi il secondo all’altezza di via Cardinale mercati altro incidente con rallentamenti nella zona di Castel di Leva interessata alla via Ardeatina all’altezza di via Santa fumia trafficato e l’altra turbano della Roma L’Aquila da Viale Togliatti alla tangenziale in direzione del centro proseguendo sulla tangenziale verso ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 marzo 2021) Luceverdevai ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi ci sono lunghe code sulla Cassia tra il raccordo è via di 2 punti In entrambe le direzioni oltre allasegnalato anche un incidente all’altezza di via Bracciano anche sulla via Aurelia a complicare la situazione un incidente avvenuto all’altezza di via Quarto delle colonne ci sono incolonnamenti tra Castel di Guido e Malaga verso il centro a Primavalle due gli incidenti segnalati su via Mattia Battistini il primo in prossimità di via Ennio Bonifazi il secondo all’altezza di via Cardinale mercati altro incidente con rallentamenti nella zona di Castel di Leva interessata alla via Ardeatina all’altezza di via Santa fumia trafficato e l’altra turbano dellaL’Aquila da Viale Togliatti alla tangenziale in direzione del centro proseguendo sulla tangenziale verso ...

