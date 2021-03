Stefano De Martino ad Amici 20: la decisione sul Serale della De Filippi (Di giovedì 11 marzo 2021) Il conduttore di punta di Rai 2 torna nel talent show che l'ha lanciato nel ruolo inedito di giudice del Serale L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 11 marzo 2021) Il conduttore di punta di Rai 2 torna nel talent show che l'ha lanciato nel ruolo inedito di giudice delL'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

94Pamy : RT @361_magazine: #stefanodemartino giurato di #amici2021 - putalittlelumos : @zengaerosi Io azzardo uno stefano de martino piuttosto che tom ellis - 361_magazine : #stefanodemartino giurato di #amici2021 - infoitcultura : Il nuovo amore di Stefano De Martino, ecco la donna che ha sostituito Belen - allonsygiu : @vaanished Non è vero, te l'ho pure detto che la mia antipatia per Tommaso non c'entra con questo. Direi la stessa… -