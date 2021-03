**Quirinale: Giuseppe Varone, il lockdown e la pandemia come opportunità** (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Giuseppe Varone, 18 anni, residente ad Aosta, é riuscito a trasformare la sua esperienza di difficoltà (un disturbo dello spettro autistico) in un esempio per i ragazzi della sua età e per gli adulti. Nel periodo di chiusura della scuola, è riuscito infatti a seguire per intero il programma (non differenziato) di didattica a distanza, raggiungendo ottimi risultati scolastici e incoraggiando così i suoi compagni di classe ad avere la sua stessa costanza nell'impegno. A questo esemplare comportamento scolastico, Giuseppe è stato capace di aggiungere, durante la pandemia, un impegno nell'associazionismo e nei progetti dedicati ai giovani con disturbo dello spettro autistico, partecipando anche come speaker a programmi radiofonici di approfondimento proprio nel periodo del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) -, 18 anni, residente ad Aosta, é riuscito a trasformare la sua esperienza di difficoltà (un disturbo dello spettro autistico) in un esempio per i ragazzi della sua età e per gli adulti. Nel periodo di chiusura della scuola, è riuscito infatti a seguire per intero il programma (non differenziato) di didattica a distanza, raggiungendo ottimi risultati scolastici e incoraggiando così i suoi compagni di classe ad avere la sua stessa costanza nell'impegno. A questo esemplare comportamento scolastico,è stato capace di aggiungere, durante la, un impegno nell'associazionismo e nei progetti dedicati ai giovani con disturbo dello spettro autistico, partecipando anchespeaker a programmi radiofonici di approfondimento proprio nel periodo del ...

